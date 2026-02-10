IdentifiantMot de passe
Intelligence artificielle Discussion :

Flock Safety : 20 milliards de scans par mois, des données transmises à l'ICE sans mandat


Sujet :

Intelligence artificielle

  10/02/2026, 02h24 #381
    floyer
    Membre éclairé
    Homme Profil pro
    autre
    Inscrit en
    Septembre 2015
    Messages
    582
    Par défaut
    « Que lIA est sûre » rappelons la consigne de Replit lors dune démo « ne fait rien » résultat « désolé, jai effacé la base de données » ou encore la Chevrolet négociée par un chatbot à 1$. Non « sûr » nest pas le mot qui me vient à lesprit sauf dans un bac à sable où elle ne peut pas nuire.

    Et le pire est une IA exposée à des sources que lon ne maitrise pas (email). Il peut y avoir des gardes fous dans le préprompte, mais facilement contournables (poésie, énumération des caractères à charge de lIA de refaire la phrase et compléter)
  10/02/2026, 09h33 #382
    Ryu2000
    Membre prolifique
    Avatar de Ryu2000
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Décembre 2008
    Messages
    10 975
    Par défaut
    Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
    Pour dissiper les mauvaises vibrations, les acteurs investissent dans la publicité pour passer un message aux consommateurs : « l'IA est votre amie ». Elles ont dépensé plus de 1,7 milliard de dollars en publicité en 2025, une campagne marketing intensive qui s'est poursuivie pendant le Super Bowl.
    Si le service qu'ils proposent devient réellement intéressant alors le bouche à oreille suffira.
    L'IA fait peur aux gens, l'IA ne rapportent pas assez car il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs payants, ça changera tout seul si un jour l'IA devient réellement intéressante.

    Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
    Le pitch : un jeune homme qui prépare un dîner pour un rendez-vous galant demande à ChatGPT de lui recommander une recette qui « dit : « Je t'aime bien, mais je veux rester cool » ». Son hôte semble impressionné par le plat de pâtes suggéré par le chatbot d'OpenAI. Le message est-il efficace ? Cette publicité et d'autres publicités similaires pour ChatGPT ont divisé les experts en marketing et en publicité consultés par le Washington Post.
    Ça risque de mal finir cette histoire, parce que le gars est quasiment obligé de dire qu'il a préparé le plat qu'un chatbot lui a conseillé, sinon c'est un mensonge par omission puisqu'ils doivent être dans un délire "un des éléments capitaux d'une bonne relation est la franchise dès le départ".
    Il y a des chances que la fille le prenne mal, elle peu se sentir manipulé, elle peut dire "tu n'as pas fais ses pattes spécialement pour moi, tu les as fais parce que statistiquement il y a des chances que ça marche. Il est possible que tu demandes des conseils de couple constamment à un chatbot, donc je ne vais pas apprendre à te connaître, mais je vais apprendre à connaître ChatGPT" ce à quoi le gars va répondre "Donne moi 2 secondes je demande à ChatGPT comment réagir et je reviens vers toi".
  10/02/2026, 13h50 #383
    Stéphane le calme
    Chroniqueur Actualités
    Homme Profil pro
    Administrateur de base de données
    Inscrit en
    Mars 2013
    Messages
    9 877
    Par défaut Search Party de Ring : les animaux perdus deviennent le mobile pour instaurer la surveillance de masse
    Search Party de Ring : après les enfants, les animaux perdus deviennent le mobile pour instaurer la surveillance de masse par IA,
    Amazon exhibe son infrastructure IA de reconnaissance visuelle qui est opt-out par défaut

    En diffusant une publicité émotionnelle sur des animaux perdus lors du Super Bowl 2026, Amazon a réussi son coup marketing. Mais pour la communauté tech, le message subliminal était tout autre : l'IA de reconnaissance embarquée dans des millions de caméras privées vient officiellement d'être muée en réseau de surveillance de voisinage. Et personne n'a eu à signer quoi que ce soit.

    Le 8 février 2026, pendant que le public américain regardait les Seahawks de Seattle écraser les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Levi's Stadium de Santa Clara, une publicité de 30 secondes a provoqué bien plus de bruit que le score final. Amazon y présentait, sous une lumière attendrissante, sa nouvelle fonctionnalité Ring baptisée Search Party : un système qui, à partir d'une simple photo d'animal domestique publiée dans l'application, déclenche un scan automatisé par IA de l'ensemble des caméras Ring du voisinage pour retrouver l'animal disparu.

    Le message se voulait humain et bienveillant. Le fondateur de Ring, Jamie Siminoff, y narrait lui-même : « Pets are family, but every year 10 million go missing. And the way we look for them hasn't changed in years, until now » (Les animaux domestiques font partie de la famille, mais chaque année, 10 millions d'entre eux disparaissent. Et la façon dont nous les recherchons n'a pas changé depuis des années, jusqu'à présent). Amazon annonçait même débourser un million de dollars pour équiper plus de 4 000 refuges américains de cette technologie. Difficile de faire plus inoffensif en apparence.

    Sauf que dans les minutes qui ont suivi la diffusion, les réseaux sociaux ont explosé. Sur X, le terme « Search Party » a rapidement grimpé en tendance avec des milliers de publications qualifiant le concept de « creepy », et Reddit s'est enflammé avec un fil qui a rapidement attiré des centaines de commentaires.


    L'IA au service des chiens... ou du panoptique ?

    Pour comprendre pourquoi cette publicité a hérissé les poils des spécialistes de la vie privée, il faut regarder ce que Search Party fait réellement d'un point de vue technique. La fonctionnalité exploite les flux vidéo des caméras Ring déployées dans les quartiers résidentiels pour faire tourner un algorithme de reconnaissance d'image en temps réel. Un utilisateur poste la photo d'un animal perdu, et le système balaie automatiquement les images captées par les caméras voisines à la recherche d'une correspondance visuelle.

    La même technologie qu'Amazon utilise pour retrouver des chiens perdus pourrait tout aussi facilement être retournée contre leurs propriétaires. Si la fonction Search Party peut localiser un animal domestique, rien n'empêcherait techniquement de l'utiliser pour pister des personnes.

    C'est précisément là que le bât blesse pour les professionnels de la cybersécurité et les défenseurs des libertés numériques. Ring précise que les propriétaires de caméras peuvent se désinscrire de Search Party et que les données restent sous leur contrôle. Mais dans un monde où la couverture visuelle est aussi étendue, un individu choisissant de ne pas participer laisse tout de même une quantité suffisante d'images disponibles pour que l'IA de l'entreprise continue à scanner son environnement.


    Un historique peu rassurant

    La réaction épidermique du public tech ne sort pas de nulle part. Ring, filiale d'Amazon depuis son rachat en 2018, traîne derrière lui un casier judiciaire en matière de vie privée qui donne froid dans le dos. En 2022, Amazon a admis avoir fourni aux forces de l'ordre des enregistrements vidéo provenant de ses sonnettes connectées Ring, sans le consentement des propriétaires, et ce à au moins 11 reprises.

    « Comme indiqué dans les directives de Ring relatives à l'application de la loi, Ring se réserve le droit de répondre immédiatement aux demandes d'information urgentes des forces de l'ordre dans les cas impliquant un danger imminent de mort ou de blessure physique grave pour toute personne. Les demandes de divulgation d'urgence doivent être accompagnées d'un formulaire de demande d'urgence dûment rempli. Sur la base des informations fournies dans le formulaire de demande d'urgence et des circonstances décrites par l'agent, Ring détermine de bonne foi si la demande répond à la norme bien connue, fondée sur la loi fédérale, selon laquelle il existe un danger imminent de mort ou de blessure physique grave pour toute personne nécessitant la divulgation d'informations sans délai », précisait alors lentreprise en réponse au questionnaire dun sénateur.

    En 2023, Amazon a accepté de verser plus de 30 millions de dollars pour clore deux plaintes de la FTC (Federal Trade Commission) américaine concernant notamment le partage des enregistrements vidéo Ring avec des tiers. La FTC avait reproché à la filiale d'avoir accordé un accès aux flux vidéo de ses clients à l'ensemble de ses employés et à des centaines de sous-traitants basés en Ukraine, sans vérification des besoins réels d'accès.

    « Non seulement chaque employé de Ring et chaque sous-traitant basé en Ukraine pouvait accéder aux vidéos de chaque client (stockées en clair sur les serveurs de Ring), mais ils pouvaient également télécharger facilement les vidéos de n'importe quel client et les visionner, les partager ou les divulguer à leur guise », rapportait alors la FTC dans la plainte déposée auprès du DoJ. L'action en justice a exposé quelques-unes des violations de la vie privée que le régulateur a relevées lors de son enquête. Le document a décrit comment un agent du service clientèle peut avoir besoin d'accéder aux données vidéo d'un client particulier pour résoudre un problème.

    Selon la FTC, ce même agent du service clientèle ayant un accès illimité à des vidéos appartenant à des milliers de clients qui n'ont jamais contacté le service clientèle. Autre constat encore plus effrayant que le précédent est décrit par le régulateur américain comme suit : « bien qu'un ingénieur travaillant sur la caméra à projecteur de Ring puisse avoir besoin d'accéder à certaines données vidéo provenant d'appareils extérieurs, cet ingénieur avait un accès illimité aux images de l'intérieur des chambres à coucher des clients ». Le personnel de Ring n'avait pas été formé à la gestion des données privées et l'entreprise n'avait pas limité les accès.

    La plainte mentionne également qu'un employé a visionné des milliers d'enregistrements vidéo appartenant à au moins 81 utilisatrices et a concentré ses recherches sur des caméras dont les noms indiquaient qu'elles surveillaient un espace intime, comme « Chambre principale », « Salle de bain principale » ou « Caméra espionne ». La plainte indique que l'employé a passé plus d'une heure par jour à faire ce genre de choses, sans être détecté par Ring, pendant des mois. Puis, lorsqu'une collègue a signalé cette activité, son supérieur n'a pas tenu compte du rapport, affirmant à l'employée qu'il était « normal » qu'un ingénieur consulte autant de comptes.

    Ring avait par ailleurs établi des relations particulièrement étroites avec environ 2 200 services de police aux États-Unis, leur permettant de demander des enregistrements vidéo directement aux propriétaires de caméras. Ce n'est qu'en 2024 qu'Amazon a finalement restreint cet accès, supprimant l'outil qui permettait aux forces de l'ordre de solliciter directement les utilisateurs via l'application Neighbors.

    Le confort de l'opt-out ne suffit plus

    Les défenseurs de la vie privée font valoir que transformer des propriétés privées en une grille de surveillance à la demande  même avec de bonnes intentions  normalise un monitoring constant. Et la question récurrente revient : jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre vie privée pour plus de confort et de sécurité ?

    La logique de l'opt-out  accepter par défaut et laisser à l'utilisateur le soin de se retirer  est précisément ce que la réglementation européenne (RGPD) a cherché à renverser au profit du consentement explicite. Aux États-Unis, dans un contexte politique tendu où l'administration Trump a montré un appétit marqué pour les technologies de contrôle des populations, les garde-fous actuels de Ring et des autres entreprises de surveillance contre l'utilisation abusive de leurs technologies par un gouvernement autoritaire sont jugés bien trop faibles par de nombreux experts.

    Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont annoncé désinstaller leur application Ring après avoir visionné la publicité, tandis que des alternatives à stockage local  Reolink, UniFi, Wyze  ont été massivement recommandées dans les fils de discussion.

    Andrew Ferguson, professeur de droit à l'université du district de Columbia, résumait le problème fondamental bien avant que Search Party n'existe : « Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que l'autosurveillance est une forme de surveillance gouvernementale en puissance. Les informations que vous recueillez  et dont vous pensez qu'elles amélioreront votre vie  ne sont jamais très loin d'être obtenues par les forces de l'ordre. »

    Amazon aura réussi un tour de force inattendu avec cette publicité Super Bowl : en 30 secondes et avec quelques chiots mignons, l'entreprise a rendu visible et grand public le débat que les experts en sécurité et en vie privée mènent depuis des années dans l'ombre. Reste à savoir si la lumière soudaine projetée sur ces pratiques débouchera sur une exigence réglementaire plus forte, ou si les utilisateurs choisiront, comme souvent, la commodité sur la confidentialité.

    Source : vidéos dans le texte

    Et vous ?

    Le modèle opt-out est-il encore viable ? La logique « activé par défaut, désinscris-toi si tu veux » est-elle compatible avec les principes d'une vie privée réelle, ou le RGPD européen devrait-il s'imposer comme norme mondiale pour les objets connectés ?

    Où commence et s'arrête la surveillance « participative » ? Si un voisin partage son flux Ring pour retrouver un chien, il contribue à un maillage qui peut, demain, servir à localiser un militant, un migrant ou un dissident. Peut-on dissocier l'outil de ses usages potentiels ?

    L'IA de reconnaissance visuelle dans les mains du privé : qui contrôle le contrôleur ? Amazon fixe elle-même les règles d'usage de Search Party. Sans régulation contraignante sur la reconnaissance d'objets et de mouvements dans les espaces semi-publics, qui garantit que la fonctionnalité ne sera pas détournée ?

    Les alternatives à stockage local sont-elles vraiment plus sûres ? Des solutions comme UniFi Protect ou Reolink avec NAS local sont souvent citées comme alternative, mais leur configuration complexe les rend inaccessibles au grand public. L'écart entre confort et confidentialité est-il structurellement condamné à favoriser les géants du cloud ?
  10/02/2026, 20h32 #384
    kain_tn
    Membre éprouvé
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Mars 2005
    Messages
    1 957
    Par défaut
    Ah bah oui, tiens.

    Pour traquer des animaux perdus, il faut espionner les gens, collecter tout ce qui passe y compris les données sur les enfants, et ouvrir des centrales à gaz pour faire tourner de l'IA!

    Logique!
  11/02/2026, 10h11 #385
    Ryu2000
    Membre prolifique
    Avatar de Ryu2000
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Décembre 2008
    Messages
    10 975
    Par défaut
    Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
    Le 8 février 2026, pendant que le public américain regardait les Seahawks de Seattle écraser les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Levi's Stadium de Santa Clara, une publicité de 30 secondes a provoqué bien plus de bruit que le score final. Amazon y présentait, sous une lumière attendrissante, sa nouvelle fonctionnalité Ring baptisée Search Party : un système qui, à partir d'une simple photo d'animal domestique publiée dans l'application, déclenche un scan automatisé par IA de l'ensemble des caméras Ring du voisinage pour retrouver l'animal disparu.
    On entre dans le domaine de la science-fiction-dystopique.

    Il serait peut-être plus efficace d'utiliser une sorte de "collier GPS".
  11/02/2026, 19h11 #386
    Jazzride
    Invité de passage
    Homme Profil pro
    Ressources humaines
    Inscrit en
    Décembre 2025
    Messages
    61
    Par défaut
    Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
    Maaaaaaaaaaaagnifique, l'IA est en train d'inventer un krach boursier de nouvelle génération "le krach à répétition":

    Etape1: La bourse se casse la gueule parce que tout le monde croit que l'IA va remplacer l'activité de la totalité des entreprises cotées en bourse

    Etape2: La bourse se casse à nouveau la gueule parce que tout le monde va se rendre compte que l'IA ne fait pas ce qu'elle a promis

    Résultat: Un champ de ruines construit sur un champ de ruines

    L'avenir va être radieux...
    comme en politique

    " on n'a jamais essayé de sauter depuis un précipice
    mais puisque je te dis que tu vas crever
    j'ai jamais essayé je le fais"
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffff boum sprouach
    "ben voila il est mouru quand la bêtise fut venue"

    je vais faire comme BB, pas raciste mais vivre avec des animaux, ils sont moins débiles que les humains
    si encore il nous restait des australopithèques des néandertaliens on pourrait espérer ? j'irais vivre avec eux ? mais non c'est foutu, reste plus que les plus cons de la meute
  12/02/2026, 10h15 #387
    Artemus24
    Membre prolifique
    Homme Profil pro
    Agent secret au service du président Ulysses S. Grant !
    Inscrit en
    Février 2011
    Messages
    7 350
    Par défaut
    La grande connerie est de croire que l'on peut décharger sa responsabilité sur une machine et que celle-ci peut faire mieux que nous. On arrive à croire que tout peut se régler ainsi, jusqu'au jour où on devra mettre les mains dans le cambouis. Cela se nomme un retour en arrière, et je crains que ça va faire très mal dans notre la société qui est devenu fainéante. Quand on voit que les jeunes ne savent même plus lire l'heure sur une horloge, on va-t-on ? J'attends la panne réseau qui va mettre à bas toute cette technologie.
  13/02/2026, 10h06 #388
    calvaire
    Membre éprouvé
    Avatar de calvaire
    Homme Profil pro
    .
    Inscrit en
    Octobre 2019
    Messages
    2 349
    Par défaut
    Pourtant je vois de plus en plus de gens qui savent pas coder faire des apps, des saas et des jeux videos sans savoir coder ni avoir aucune conaissance en informatique en dehors de savoir démarer/arreter windows et connaitre un peu ms office.


    Ca ne s'applique pas qu'a l'informatique, l'ia permet a n'importe qui de pratiquer de la médecine, du droits, de l'assurance, du btp...etc l'ia m'a déja expliqué comment soigner des petits bobos, comment régler (et j'ai gagné) un différent avec une compagnie aérienne, et comment faire des petits travaux chez moi....
    On a déja des cas, dans les pays pauvre ou aux usa des gens qui s'improvise medecin, car entre ne pas avoir acces à la santé ou avoir une ia gratuite qui peut t'aider, le choix est vite fait.
    de meme d'ici 10ans je pense que l'on pourra recourir a des ia en guise d'avocat pour nous proteger.

    je donne un exemple concret, avec le décret n° 2025-772, vous ne pourrez plus en ue toucher des indemnité si votre vol en avion a du retard, si la compagnie refuse la proposition du médiateur, vous devrez passer en justice, mais quel est interet de dépenser 1000 d'avocat pour espérer gagner 500 de dommage par la compagnie ?
    c'est la ou l'ia est intéressante, elle pourrait automatiser tous le processus, 2 agents ia avocat et 1 agent ia juge, l'affaire et plié pour 50 max en 10 minutes avec le mode "pensée profonde".

    de meme, en france mon médecin me servait dans 90% des cas juste de secrétaire annuel pour me refaire mes ordonnances, une ia bien moins cher serait préférable pour ce genre de chose. Meme pour lui, faire 8ans d'études pour faire "dealer" légal de medocs c'est un beau gâchis.
    grace à ma montre connecté et à l'ia qui analyse chaque jours mes données, je ne suis d'ailleurs jamais malade, elle me dit quoi faire pour préserver ma santé. Avoir un médecin ia H24 a ces coté c'est mieux
  13/02/2026, 10h33 #389
    Jade Emy
    Communiqués de presse
    Femme Profil pro
    Traductrice Technique
    Inscrit en
    Juin 2023
    Messages
    2 735
    Par défaut Amazon Ring annule son partenariat avec Flock Safety
    Amazon Ring annule son partenariat avec Flock Safety, une entreprise controversée spécialisée dans les technologies destinées aux forces de l'ordre, après une vague de protestations contre la surveillance

    Amazon Ring a mis fin à son partenariat avec la société de technologie policière Flock Safety. Ce partenariat a fait l'objet d'un examen minutieux après que la société de sonnettes Amazon ait diffusé une publicité pendant le Super Bowl vantant une fonctionnalité « Search Party » qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour aider à localiser les animaux domestiques perdus. La décision de Ring d'annuler son partenariat avec Flock intervient alors que les entreprises technologiques sont soumises à une pression croissante pour réexaminer leur collaboration avec les agences fédérales.

    Le 8 février 2026, lors d'une publicité durant le Super Bowl 2026, Amazon y présentait, sous une lumière attendrissante, sa nouvelle fonctionnalité Ring baptisée Search Party : un système qui, à partir d'une simple photo d'animal domestique publiée dans l'application, déclenche un scan automatisé par IA de l'ensemble des caméras Ring du voisinage pour retrouver l'animal disparu. Amazon annonçait même débourser un million de dollars pour équiper plus de 4 000 refuges américains de cette technologie. Sauf que dans les minutes qui ont suivi la diffusion, les réseaux sociaux ont explosé.

    En réaction, Amazon Ring a récemment mis fin à son partenariat avec le fournisseur de technologies policières Flock Safety. Flock Safety est un fabricant et exploitant américain de matériel et de logiciels de sécurité, en particulier de systèmes automatisés de reconnaissance des plaques d'immatriculation (ALPR), de vidéosurveillance et de localisation des coups de feu, ainsi que de logiciels permettant d'intégrer les données recueillies par ces technologies.

    En 2025, Flock Safety avait déjà suscité la controverse. D'après l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), une organisation de défense des droits civiques, la société de surveillance Flock a étendu son système national de suivi des plaques d'immatriculation en utilisant l'IA pour signaler à la police toute personne dont elle estime les déplacements « suspects ». Selon l'ACLU, cette évolution marque une escalade inquiétante, car la police passe du simple accès aux données sur les déplacements des véhicules à l'identification et au signalement proactifs d'individus sur la base d'évaluations algorithmiques de leurs déplacements.

    Le partenariat entre Flock et Ring a fait l'objet d'une attention particulière après que la société Amazon, spécialisée dans les sonnettes, ait diffusé une publicité pendant le Super Bowl vantant une fonctionnalité « Search Party » qui utilise l'IA pour aider à localiser les animaux perdus. Lorsqu'un utilisateur active cette fonctionnalité, elle déclenche un réseau de caméras Ring participantes, qui scannent les images à la recherche de celles ressemblant au chien disparu. L'Electronic Frontier Foundation a qualifié cette fonctionnalité de « cauchemar en matière de surveillance ».


    La décision de Ring de mettre fin à son partenariat avec Flock intervient alors que les entreprises technologiques sont soumises à une pression croissante pour réexaminer leur collaboration avec les agences fédérales, notamment l'Immigration and Customs Enforcement (ICE). Les employés de Salesforce ont fait pression sur le PDG Marc Benioff pour qu'il annule les « opportunités ICE ». Plus de 900 employés de Google ont également demandé à leur entreprise de se désengager de l'ICE et des douanes et de la protection des frontières américaines.

    Les défenseurs de la vie privée et des libertés civiles ont appelé Ring à mettre fin à son partenariat avec Flock. Une manifestation appelant l'entreprise de commerce électronique à rompre ses liens avec Flock, l'ICE et le CBP est prévue devant le siège social d'Amazon à Seattle. « Après un examen approfondi, nous avons déterminé que l'intégration prévue de Flock Safety nécessiterait beaucoup plus de temps et de ressources que prévu », a écrit Ring. « En conséquence, nous avons pris la décision commune d'annuler l'intégration prévue. »

    Amazon a racheté Ring pour 839 millions de dollars en 2018. Cette entreprise spécialisée dans la sécurité domestique est principalement connue pour ses sonnettes connectées, qui peuvent enregistrer des images et alerter les utilisateurs de toute activité autour de leur domicile ou de leur entreprise via une application. Ring suscite depuis longtemps la controverse en matière de confidentialité en raison de ses partenariats avec la police. Ces dernières années, l'entreprise avait adopté une image plus douce, positionnant ses appareils comme un outil permettant de capturer les voleurs de porches et les farces familiales. Après le retour de son fondateur Jamie Siminoff au poste de PDG en 2025, l'entreprise a renoué avec sa mission initiale de lutte contre la criminalité.

    La société Amazon a annoncé son partenariat avec Flock en octobre dernier, offrant aux propriétaires de ses sonnettes vidéo la possibilité de partager des images avec les forces de l'ordre qui utilisent le logiciel de la start-up pour les aider dans leur « travail de collecte de preuves et d'enquête ». Les systèmes de Flock ont été adoptés par des milliers de communautés et d'organismes chargés de l'application de la loi à travers le pays, et l'ICE et le CBP auraient tous deux accédé aux données de Flock dans le cadre de la répression de l'immigration menée par le président Donald Trump. Flock a nié partager des données avec l'ICE ou toute « sous-agence » du département de la Sécurité intérieure.

    Emma Daniels, porte-parole de Ring, a déclaré dans un communiqué que le partenariat avec Flock n'avait jamais été actif et que les entreprises n'avaient jamais annoncé de date pour sa mise en uvre. « Aucune vidéo n'a jamais été partagée entre ces services », a déclaré Daniels. En réponse à l'examen minutieux de son outil Search Party, Daniels a déclaré que Ring avait conçu cette fonctionnalité « avec de solides protections de la vie privée dès le départ ». Les utilisateurs de Ring peuvent décider au cas par cas s'ils souhaitent partager des vidéos avec un propriétaire d'animal domestique qui lance une recherche Search Party, a-t-elle déclaré.

    En juin 2025, l'Electronic Frontier Foundation (EFF) a révélé un exemple effrayant de surveillance policière, dans lequel le bureau du shérif du Texas a utilisé les données de plus de 83 000 caméras de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI) pour retrouver une femme soupçonnée d'avoir pratiqué un avortement sans assistance médicale. Selon l'EFF, le policier a effectué des recherches dans 6 809 réseaux de caméras différents gérés par la société de technologie de surveillance Flock Safety, y compris dans des États où l'accès à l'avortement est protégé par la loi, tels que Washington et l'Illinois. Le dossier de recherche indiquait clairement la raison : « a subi un avortement, recherche une femme ».

    Voici l'annonce d'Amazon Ring :

    Ring et Flock annulent leur partenariat

    En octobre 2025, Ring et Flock Safety ont annoncé leur intention de collaborer à une intégration avec Community Requests. Après un examen approfondi, nous avons déterminé que l'intégration prévue de Flock Safety nécessiterait beaucoup plus de temps et de ressources que prévu. En conséquence, nous avons pris la décision commune d'annuler l'intégration prévue. L'intégration n'a jamais été lancée, de sorte qu'aucune vidéo de clients Ring n'a jamais été envoyée à Flock Safety.

    Chez Ring, notre mission a toujours été de rendre les quartiers plus sûrs. Cette mission s'accompagne d'une responsabilité importante envers nos clients, les communautés que nous servons et la confiance que vous accordez à nos produits et fonctionnalités.

    Les demandes de la communauté restent une fonctionnalité essentielle de la mission de Ring. Cette fonctionnalité permet aux propriétaires de caméras Ring de choisir de partager des vidéos spécifiques avec la police locale en réponse à des demandes d'aide dans le cadre d'enquêtes en cours, ou d'ignorer complètement la demande. La participation est toujours volontaire. Vous avez le contrôle total sur la décision de répondre ou non à une demande de la communauté et sur ce que vous partagez. Chaque demande de la communauté est publiée et consultable par tous, pour une transparence et une vérifiabilité totales.

    Les voisins se sont déjà mobilisés en cas de besoin grâce à cette fonctionnalité. Lorsqu'une fusillade a eu lieu près de l'université Brown en décembre 2025, chaque seconde comptait. Le département de police de Providence a fait appel à sa communauté pour obtenir de l'aide, en publiant une demande communautaire. En quelques heures, 7 voisins ont répondu, partageant 168 vidéos qui ont capturé des moments critiques de l'incident. Une vidéo a permis d'identifier un nouveau témoin clé, aidant la police à identifier le véhicule du suspect et à résoudre l'affaire. Avec un tireur en fuite, la communauté était confrontée à une incertitude quant à sa sécurité. Les voisins qui ont choisi de partager leurs images ont joué un rôle crucial dans la neutralisation de la menace et le rétablissement de la sécurité dans leur communauté.

    Nous continuons à nous concentrer sur la création d'outils qui permettent aux voisins de s'entraider tout en maintenant une protection stricte de la vie privée et une transparence totale sur le fonctionnement de nos fonctionnalités. Nous continuerons à évaluer soigneusement les futurs partenariats afin de nous assurer qu'ils sont conformes à nos normes en matière de confiance, de sécurité et de confidentialité des clients.

    Source : Annonce d'Amazon Ring

    Et vous ?

    Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
    Quel est votre avis sur le sujet ?

    Voir aussi :

    Le PDG d'Amazon Ring affirme que les caméras de sécurité alimentées par l'IA peuvent éliminer la plupart des crimes et s'impliquer davantage en partageant des images pour les enquêtes policières

    Plus de 1 000 employés d'Amazon signent une lettre ouverte avertissant que l'IA de l'entreprise « causera des dommages considérables à la démocratie, à nos emplois et à la planète »

    Amazon gère un réseau via lequel la police accède aux vidéos de ses sonnettes connectées Ring sans l'accord des utilisateurs, l'entreprise a fourni un nombre record de vidéos au gouvernement en 2021
  13/02/2026, 11h33 #390
    Ryu2000
    Membre prolifique
    Avatar de Ryu2000
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Décembre 2008
    Messages
    10 975
    Par défaut
    Citation Envoyé par Jade Emy Voir le message
    En juin 2025, l'Electronic Frontier Foundation (EFF) a révélé un exemple effrayant de surveillance policière, dans lequel le bureau du shérif du Texas a utilisé les données de plus de 83 000 caméras de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI) pour retrouver une femme soupçonnée d'avoir pratiqué un avortement sans assistance médicale. Selon l'EFF, le policier a effectué des recherches dans 6 809 réseaux de caméras différents gérés par la société de technologie de surveillance Flock Safety, y compris dans des États où l'accès à l'avortement est protégé par la loi, tels que Washington et l'Illinois. Le dossier de recherche indiquait clairement la raison : « a subi un avortement, recherche une femme ».
    1. Le policier à des priorités étranges, il y a des infractions plus grave
    2. Ça fait peur ces histoires de caméras partout. Il faudra habiter dans la forêt ou dans une grotte pour être libre. Peut-être que dans le futur ils installeront des caméras sur toutes les routes.


    Ça semble être une bonne nouvelle qu'Amazon Ring annule son partenariat avec Flock Safety.
    La société ne pourra pas utilisé les vidéos des sonnettes Amazon.
  13/02/2026, 13h18 #391
    arnofly
    Membre très actif
    Homme Profil pro
    Développeur Web / Webdesigner
    Inscrit en
    Mai 2007
    Messages
    414
    Par défaut
    Vivement que la bulle de l'IA explose. Je n'en peux plus de tous ces articles, partout, tout le temps. L'IA est un outils pratique que j'utilise presque quotidiennement pour coder (et pas que), mais sa performance est totalement surestimée. Les pseudo développeurs qui affirment que l'IA code mieux et plus vite, sont mauvais en programmation, pour diverses raisons (hobby, débutant, etc.) ou ils ont un intérêt (sans doute financier) à mentir. Quant aux investisseurs, ils démontrent par leur naïveté que l'on peut être riche et con à la fois.

    D'ailleurs je cherche des investisseurs pour finaliser mon projet que j'ai nommé IS (Intelligence Surnaturelle) qui permet de parler à Dieu via WhatsApp. Avec l'IS les entreprises qui investiront dans ce projet porteur de sens, auront l'opportunité de licencier tous leurs salariés et d'être les premières à créer une nouvelle forme de pauvreté. Imaginez ce monde merveilleux où une centaine de personnes jouissent des dernières ressources de la Terre, pendant que 99,9% du reste du monde meurt de faim. Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir lutter ainsi contre l'obésité ? En souscrivant au programme premium IS+ vous accèderez à un niveau encore supérieur qui vous permettra de taxer les plus riches fortunes, avoir plus de pouvoir qu'eux et régner en maître absolue sur la galaxie que même Dark Vador se fera pipi dessus en vous voyant. Alors pour seulement 100 milliards de Dollars, aidez moi à appauvrir le mode entier. Imaginez le bonheur de voir tous ces gens être dans la détresse de perdre leur emploi. Tous ces pauvres prêt à vendre un rein ou leur unique enfant juste pour ne pas mourir de faim, alors que chez vous les derniers fruits de la planète seront en train de pourrir. Oui IS+ peut rendre tout cela possible. Investissez massivement et recevez une photo dédicacée du président young leader Macron portant ses lunettes de soleil un sachet de farine à la main. Vos paupières sont lourdes, Conchita Wurst et Bilal Hassani chantent et dansent pour vous, allez donnez et retrouvez une totale liberté d'esprit cosmique vers un nouvel âge réminiscent... Siècle de merde !
  13/02/2026, 13h38 #392
    calvaire
    Membre éprouvé
    Avatar de calvaire
    Homme Profil pro
    .
    Inscrit en
    Octobre 2019
    Messages
    2 349
    Par défaut
    Citation Envoyé par arnofly Voir le message
    Les pseudo développeurs qui affirment que l'IA code mieux et plus vite, sont mauvais en programmation, pour diverses raisons (hobby, débutant, etc.) ou ils ont un intérêt (sans doute financier) à mentir. Quant aux investisseurs, ils démontrent par leur naïveté que l'on peut être riche et con à la fois.
    90% des projets que j'ai piloté, l'important c'était pas d'avoir des bon programmeurs, c'était de répondre au besoin en temps et en heure avec des dev qui comprennent et s'investissent sur la partie business plutot que le code.
    en france, d'ailleurs, 100% des projets, je devais faire avec une envoloppe me permetant de toute fcon pas d'avoir des bon devs.
    généralement j'en prenais un bon pour faire l'architecture et piloté les autres juniors.

    Il vaut mieux un dev qui code mal mais pense client, besoin, fonctionnalités, que un bon dev qui va pondre un super code futur proof, tres optimisé mais répond à coté des attentes du marchés.

    On l'oublie souvent, mais le timing est tres important, plus parfois meme que la qualité du produit.
  13/02/2026, 14h01 #393
    Ryu2000
    Membre prolifique
    Avatar de Ryu2000
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Décembre 2008
    Messages
    10 975
    Par défaut
    Citation Envoyé par arnofly Voir le message
    Je n'en peux plus de tous ces articles, partout, tout le temps.
    D'accord, mais ce n'est pas le sujet ici.
    Là il y a une histoire de réseaux de caméras qui peut être utilisé pour de la surveillance de masse.
    Tu peux enlever l'IA la remplacer par un algorithme classique et c'est la même chose.

    L'important c'est :
    - les caméras
    - pourquoi sont-elles utilisées ?

    La pub Amazon Ring a provoqué de nombreuses réactions négatives, Amazon a abandonné le projet et c'est cool
    Pour l'instant
    Flock Safety pourrait trouver d'autres entreprises avec qui collaborer.
  16/02/2026, 13h54 #394
    Mathis Lucas
    Chroniqueur Actualités
    Homme Profil pro
    Rédacteur technique
    Inscrit en
    Juin 2023
    Messages
    1 728
    Par défaut L'industrie de l'IA provoque une turbulence majeure sur les marchés boursiers en raison des inquiétudes
    Une spirale infernale boursière frappe tout ce qui a trait à l'IA : les craintes liées aux pertes d'emplois massives et aux investissements stériles effacent près de 1 500 milliards de dollars de capitalisation

    Les marchés boursiers connaissent actuellement une turbulence majeure provoquée par l'industrie de l'IA. Elle reflète deux craintes de plus en plus contradictoires : d'un côté, les investisseurs redoutent que l'IA bouleverse des pans entiers de l'économie de manière si radicale qu'ils se débarrassent des actions de toute entreprise perçue comme vulnérable face à cette technologie. De l'autre, une profonde incertitude règne quant à la capacité des géants technologiques à rentabiliser les milliards de dollars investis chaque année dans l'IA. Dans le même temps, les utilisateurs forcent les entreprises à réexaminer leur collaboration avec les agences fédérales.

    Le marché semble pris dans une boucle où il craint à la fois la toute-puissance de l'IA et son inefficacité économique. Cette dualité crée une situation paradoxale que Julia Wang, responsable des investissements chez Nomura International Wealth Management, qualifie de contradictoire, soulignant que ces deux craintes ne peuvent être simultanément fondées. Elles couvaient depuis des mois. Mais elles ont maintenant pris le devant de la scène boursière.

    Il en a résulté une série de ventes massives qui ont frappé de plein fouet des dizaines d'entreprises dans divers secteurs, des services immobiliers à la gestion de patrimoine, en passant par les courtiers d'assurance et les entreprises de logistique. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, les ventes d'actions ont fait perdre plus de 1 000 milliards de dollars à la valeur boursière des grandes entreprises technologiques qui investissent le plus dans l'IA.

    Nom : Capture d'écran 2026-02-16 125248.png Affichages : 13118 Taille : 84,8 Ko

    « Il y a une contradiction dans les préoccupations des investisseurs concernant l'IA », a déclaré Julia Wang, directrice des investissements pour l'Asie du Nord chez Nomura International Wealth Management, à Bloomberg Television. « Ces deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps ».

    Ce changement marque une rupture majeure par rapport au sentiment qui prévalait ces dernières années, lorsque les spéculations selon lesquelles l'IA allait déclencher un boom de productivité transformateur continuaient de faire grimper les cours des actions. (Meta a bondi de près de 450 % entre la fin 2022 et début 2026.) Alors que les actions des Big Tech continuaient de grimper, les craintes liées à l'éclatement d'une bulle n'ont pas freiné la hausse.

    Débâcle en bourse : l'industrie de l'IA face à l'heure de vérité ?

    La situation a commencé à changer à la fin du mois de janvier 2026, lorsque les rapports financiers de certaines des plus grandes entreprises technologiques ont commencé à effrayer les investisseurs. Ils s'impatientent du fait que les dépenses n'ont pas encore généré de gains proportionnels en matière de revenus. À elles seules, Microsoft, Amazon, Meta et Alphabet devraient dépenser plus de 600 milliards de dollars en investissements en 2026.

    Cela absorbe les flux de trésorerie disponibles et charge les entreprises d'actifs qui se déprécient, modifiant radicalement certaines des caractéristiques qui ont contribué à leur essor au cours de la dernière décennie. « C'est une situation vraiment sans issue », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Amerprise Advisor Services. Les investisseurs pourraient se lasser d'attendre et retirer leurs billes, ce qui provoquera un désastre.

    « Les investisseurs se contentaient de dire : « tant que cela se produit dans le futur, je suis d'accord pour que Microsoft, Amazon ou Alphabet dépensent cet argent ». Aujourd'hui, ils veulent savoir plus rapidement quand ils en verront les retombées, et nous n'avons pas de réponse claire à leur donner ».

    Depuis que Microsoft et Meta ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre le 28 janvier, les actions de Microsoft et d'Amazon ont chacune chuté de plus de 16 %, Amazon étant enlisée dans sa plus longue série de pertes depuis environ 20 ans. Même Alphabet, la société mère de Google, largement considéré comme le plus grand gagnant de la course à l'IA dans le groupe, a perdu 11 % par rapport à son récent sommet.

    L'action Meta a chuté de 13 % depuis une reprise alimentée par les résultats du quatrième trimestre. Au total, près de 1 500 milliards de dollars de valeur boursière combinée ont été effacés du groupe, poussant l'indice Nasdaq 100, fortement orienté vers les technologies, en territoire négatif pour l'année.

    Les investisseurs vendent les entreprises les plus exposées à l'IA

    Au cours des dix derniers jours, les investisseurs ont provoqué des effondrements rapides d'entreprises dans des secteurs aussi variés que la logistique, l'immobilier, le logiciel, le crédit privé et la gestion de patrimoine. Le déclencheur a été le lancement par Anthropic de nouveaux outils d'automatisation du travail dans divers domaines, de la recherche juridique aux services financiers, provoquant des ventes massives d'actions allant d'Expedia à Salesforce.

    Les courtiers d'assurance ont chuté à cause d'un autre programme lié à OpenAI. Un programme développé par la startup Altruist Corp. a porté un coup dur à des gestionnaires de fortune tels que Charles Schwab Corp. et Raymond James Financial inc. Même un communiqué de presse publié par une ancienne société de karaoké dont le chiffre d'affaires trimestriel est inférieur à 2 millions de dollars a fait chuter les actions des entreprises de logistique.

    Le marché a déjà connu des débâcles liées à l'IA qui ont ensuite été inversées, comme celle déclenchée par la startup chinoise DeepSeek au début de l'année dernière. Et pour beaucoup, cette vente frénétique semble être une nouvelle réaction excessive, d'autant plus que l'IA, plutôt que de remplacer des entreprises entières, pourrait bien finir par les rendre plus rentables. Cela dit, les promesses en matière de productivité tardent à se concrétiser.

    La situation actuelle est bien pire que lors de la bulle des dotcoms

    Edward (Ed) Benjamin Zitron, auteur, podcasteur et spécialiste des relations publiques anglais, a rapporté le mois dernier : « la situation actuelle est bien pire que celle qui prévalait lors de la bulle Internet ». De nombreux PDG ont admis qu'ils ne tirent aucun bénéfice des investissements dans l'IA. Au lieu de cela, une gigantesque bulle s'est formée autour de l'IA et son éclatement pourrait effacer des centaines de milliards de dollars d'investissements.

    Il a rappelé quelques chiffres clés de la bulle Internet d'il y a vingt ans. Le capital-risque américain a investi 11,49 milliards de dollars (23,08 milliards de dollars actuels) en 1997, 14,27 milliards de dollars (28,21 milliards de dollars actuels) en 1998, 48,3 milliards de dollars (95,50 milliards de dollars actuels) en 1999 et plus de 100 milliards de dollars (197,71 milliards de dollars) en 2000, pour un total de 344,49 milliards de dollars (en dollars actuels).

    Ce montant représente seulement 6,174 milliards de dollars de plus que les 338,3 milliards de dollars levés en 2025, dont 40 à 50 % (environ 168 milliards de dollars) ont été investis dans l'IA générative. En 2024, les startups nord-américaines spécialisées dans l'IA ont levé environ 106 milliards de dollars.

    À partir de ces données, Edward Zitron explique que la bulle actuelle est en fait « bien pire » que la bulle Internet, parce que les sommes investies sont presque aussi importantes et que lécart entre promesse et réalité économique semble encore plus grand. Selon le New York Times, « 48 % des entreprises de l'ère des dotcoms créées depuis 1996 existaient encore fin 2004, soit plus de quatre ans après le pic atteint par le Nasdaq en mars 2000 ».

    Le scepticisme à l'égard de l'IA persiste en raison des risques

    Le grand public et certains experts craignent que l'IA n'entraîne des pertes d'emplois massives dans les années à venir. La construction rapide de centres de données suscite également des inquiétudes quant à l'augmentation des factures d'électricité et d'eau des Américains en raison de la hausse de la consommation. Les publicités récentes n'étaient pas les premières diffusées pendant le Super Bowl dans le but de promouvoir les services d'IA.


    Mais elles étaient omniprésentes lors de l'événement, suscitant des réactions négatives en ligne. « Trois publicités sur l'IA dans les 45 premières minutes du Super Bowl. Nous sommes en enfer », a posté un spectateur sur X. « Si je vois une autre publicité sur l'IA, je risque de craquer », a posté un autre.

    Les entreprises d'IA ont apparemment estimé que les millions de dollars qu'elles ont dépensés pour des spots de 30 secondes en valaient la peine : à l'ère du streaming, le Super Bowl est le seul événement de l'année qui attire non seulement un large public, mais qui comprend également des téléspectateurs prêts à regarder les publicités plutôt que de les ignorer. Et l'industrie de l'IA a besoin d'aide pour convaincre les Américains.

    « Les Américains sont beaucoup plus préoccupés qu'enthousiastes par l'utilisation croissante de l'IA dans leur vie quotidienne, une majorité d'entre eux déclarant vouloir davantage contrôler la manière dont l'IA est utilisée dans leur vie. Une proportion très importante estime que l'IA va nuire à la capacité des gens à penser de manière créative et à nouer des relations significatives plutôt que de l'améliorer », a déclaré le Pew Research Center.

    Conclusion

    Selon les économistes, le marché actuel de l'IA présente des signes inquiétants de surchauffe, rappelant la bulle Internet de la fin des années 1990, mais à une échelle encore plus grande. Les investissements massifs dans des startups souvent dépourvues de modèle économique viable alimentent une spéculation excessive, où la perception de croissance prime sur la création de valeur réelle. Les conséquences à terme pourraient être dévastatrices.

    Certains stratèges de Wall Street, notamment chez JPMorgan et Goldman Sachs, estiment que la punition infligée aux actions technologiques a été excessive, créant potentiellement de nouvelles opportunités d'achat. Néanmoins, les analystes prévoient que cette période de forte volatilité devrait se poursuivre dans un avenir prévisible, le temps que le marché réévalue fondamentalement le rôle et la rentabilité de l'IA générative dans l'économie mondiale.

    Et vous ?

    Quel est votre avis sur le sujet ?
    Les capitalisations boursières des entreprises fondent en raison de mauvais résultats liés à l'IA. La tendance va-t-elle s'inverser ?
    Le marché semble pris dans une boucle où il craint à la fois la toute-puissance de l'IA et son inefficacité économique. Qu'en pensez-vous ?

    Voir aussi

    « La bulle actuelle dans le secteur de l'IA est bien pire que la situation qui prévalait lors de la bulle Internet », selon un critique qui estime que les investisseurs ont parié sur des « projets bidons »

    Anthropic force les marchés à envisager un futur où l'IA rend les applications inutiles : près de 1 000 Mds $ envolés tandis que les investisseurs se demandent si l'IA ne représente pas une menace existentielle

    Amazon annonce un investissement de 200 milliards de dollars essentiellement dans l'infrastructure IA, mais l'incertitude entourant le ROI réel de ces dépenses colossales fait paniquer le marché
  16/02/2026, 16h24 #395
    Eric80
    Membre éclairé
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Mai 2003
    Messages
    340
    Détails du profil
    Par défaut
    comme je commente à presque chq article sur les baisses boursières, prenez svp un peu de recul et relativisez la chute par rapport à la forte hausse précédente.

    Ainsi, plutôt que de parler des baisses depuis par ex le 1er janv (YTD, year to date), on peut prendre l'évolution sur 1 an (1Y). Pour les GAFAM, cela donne
    • Google/Alphabet: -3% YTD, +66% 1Y
    • Amazon: -12% YTD, -12% 1Y
    • Facebook/Meta: -1% YTD, -10% 1Y
    • Apple: -5% YTD, +5% 1Y
    • Microsoft: -15% YTD, -2 1Y
    • nVidia: -3% YTD, +31% 1Y
    • Nasdaq-100: -2% YTD, +12% 1Y


    Cela donne une analyse des cours assez différente: Google et nvidia tjs en forme, mais Amazon et Meta moins.


    Cela étant, la chute actuelle est plutôt bienvenue vu les sommets spéculatifs des derniers mois.
    Cela pourrait aussi ralentir un peu le hype sur l'IA, et aussi peut être calmer les délires de l'industrie des data center qui s'accaparent tout ce qui peut être produit et vendus en RAM et de SSD et causer les hausses délirantes qu'on connait...
  16/02/2026, 16h25 #396
    OuftiBoy
    Membre confirmé
    Homme Profil pro
    Développeur en systèmes embarqués
    Inscrit en
    Mai 2015
    Messages
    587
    Par défaut Mais qui est étonné ?
    C'est exactement la même chose que la bulle internet des années 2000, en 100x pires, c'est la chose que les promesses des "voitures autonomes", mais en 100x pires.

    Je ne sais pas quelle "juridiction" est compétente en ce domaine, mais que quelques milliardaires fassent exploser l'économie mondial, il doit bien y avoir des responsables a trouver. Non ?

    Rien que le vole et le non respect du droit d'auteur devrait suffire pour les mettre à l'ombre, mais cela n'arrivera pas. Ce n'est pas eux qui seront responsables, ni coupables.

    Bah, ce sera comme toujours, une minorité va mettre en péril une majorité.

    Oui, c'est un cercle vicieux qui se passe.

    1./ Si l'IA réussit, il n'y aura plus personne l'utiliser ou plus de consommateurs pour utiliser ce qu'elle produira.
    2./ Si l'IA se plante (se serait la moins mauvaise option pour la majorité), des investisseurs vont perdre, et derrière ces investisseurs, il y'a certainement des "fonds de pensions", des "banques", et le dérèglement risque de faire mal.

    Privatiser les bénéfices, Mutualiser les pertes, comme lors de la crise des "subprimes" en 2008/2009, c'est (encore) ce qui va se passer.

    Enfin, ce n'est que mon petit avis perso, chacun peut se faire son idée.

    BàV et Peace & Love.
  16/02/2026, 16h35 #397
    calvaire
    Membre éprouvé
    Avatar de calvaire
    Homme Profil pro
    .
    Inscrit en
    Octobre 2019
    Messages
    2 349
    Par défaut
    c'est une blague cette article ?

    je viens de regarder sur 1ans, le snp500 ou je suis fortement impacté, on est toujours sur une belle hausse.
    Nom : snp500.png Affichages : 2758 Taille : 72,0 Ko

    Les menaces de droits de douane de Trump début 2025 l'on bien plus fait chuté

    Mais bon, au moins je vois que mon portefeuille diversifié résiste très bien à cette crise.
  16/02/2026, 16h55 #398
    Pierre Louis Chevalier
    Expert confirmé
    Homme Profil pro
    Directeur des systèmes d'information
    Inscrit en
    Avril 2002
    Messages
    2 907
    Par défaut
    Le S & P c'est pas l'IA, c'est les valeurs traditionnelles, et comme tu le voie ça plafonne, ça monte plus.

    L'IA c'est le NASDAQ, et il commence à plonger sévèrement

    Nom : nasdaq.PNG Affichages : 7966 Taille : 113,9 Ko

    La valorisation est bien trop élevée, ça va forcément s'écrouler, brutalement.

    Si jamais la baisse atteint 20% , c'est le seuil psychologique, beaucoup vont paniquer et tout vendre d'un coup.
    +65% en 5 ans ça veux dire que le NASDAQ peut perdre 65% en quelques jours, voir plus, -80% c'est déjà arrivé dans le passé, c'est toujours comme ça que ça fini.
  16/02/2026, 17h08 #399
    Ryu2000
    Membre prolifique
    Avatar de Ryu2000
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Décembre 2008
    Messages
    10 975
    Par défaut
    Citation Envoyé par Eric80 Voir le message
    prenez svp un peu de recul
    Tous les médias font ça.
    Ils se concentrent sur un 1 jour, ils ne dézooment jamais.

    Ce n'est pas une exemple réel :
    C'est comme avec l'inflation, pendant 20 ans ils vont dire "ah ben ça va l'inflation n'est que de 2%" ce qu'ils ne disent pas c'est que :
    x*1.0220 = 1.4859x (donc 49% d'inflation sur 20 ans)

    Citation Envoyé par Pierre Louis Chevalier Voir le message
    L'IA c'est le NASDAQ
    Dans l'image il y a écrit "NASDAQ-100" et c'est autour de 24 732$.

    Ce qui correspond beaucoup plus à ça :
    Nom : nasdaq100.png Affichages : 6034 Taille : 31,4 Ko

    Selon l'échelle que tu prends c'est une autre histoire.
    C'est comme avec le Yen parfois en zoomant à fond tu peux te dire "Wahou le yen monte à fond" et si tu dézoom c'est autre chose
  16/02/2026, 17h20 #400
    MisterMoa
    Invité de passage
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mars 2023
    Messages
    19
    Par défaut
    Ha enfin ! La raison humaine ou bien la raison du portefeuille ? Certainement celle du portefeuille.
