Flock Safety : 20 milliards de scans par mois, des données transmises à l'ICE sans mandat

Le pitch : un jeune homme qui prépare un dîner pour un rendez-vous galant demande à ChatGPT de lui recommander une recette qui « dit : « Je t'aime bien, mais je veux rester cool » ». Son hôte semble impressionné par le plat de pâtes suggéré par le chatbot d'OpenAI. Le message est-il efficace ? Cette publicité et d'autres publicités similaires pour ChatGPT ont divisé les experts en marketing et en publicité consultés par le Washington Post.