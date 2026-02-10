Flock Safety : 20 milliards de scans par mois, des données transmises à l'ICE sans mandat

« Que lIA est sûre » rappelons la consigne de Replit lors dune démo « ne fait rien » résultat « désolé, jai effacé la base de données » ou encore la Chevrolet négociée par un chatbot à 1$. Non « sûr » nest pas le mot qui me vient à lesprit sauf dans un bac à sable où elle ne peut pas nuire.
Et le pire est une IA exposée à des sources que lon ne maitrise pas (email ). Il peut y avoir des gardes fous dans le préprompte, mais facilement contournables (poésie, énumération des caractères à charge de lIA de refaire la phrase et compléter )
Partager